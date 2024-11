Weiter Spitzenreiter! DSC gelingt Frustbewältigung

Dresden - Wie bewältigt man den Frust vom Ausscheiden im Europapokal? Richtig, in dem man drei Tage später in der Bundesliga gewinnt. Abgesehen von einer Schwächephase im zweiten Durchgang sicherten sich die Volleyballerinnen des DSC einen verdienten 3:1 (25:20, 22:25, 27:25, 25:14)-Heimsieg gegen den SC Potsdam und bleiben damit an der Tabellenspitze.