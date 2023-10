Wie verhext! Schwarze DSC-Auftaktserie gegen Potsdam hält an

Dresden - Die schwarze Serie hält an. Die DSC-Volleyballerinnen haben zum fünften Mal in Folge den Bundesliga-Saisonauftakt verloren. Zum vierten Mal hieß der jubelnde Gegner SC Potsdam. Am Samstagabend kassierten die Dresdnerinnen in eigener Halle eine 0:3-Niederlage (24:26, 20:25, 22:25).