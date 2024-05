Vor voller Halle: So lief das Bundestrainer-Debüt von DSC-Coach Alexander Waibl

Während das Team im ersten Satz noch einen Vorsprung vergab, holte es in den Sätzen zwei und drei jeweils große Rückstände auf und konnte die Durchgänge noch für sich entscheiden.

Nach nur drei Trainingseinheiten mit der gesamten Mannschaft stimmte in manchen Phasen das Feintuning noch nicht, doch das Team zeigte eine tolle Moral.

Der Coach siegte mit der Auswahl am Freitagabend vor einer ausverkauften MBS-Arena in Potsdam mit 3:2 (25:27, 28:26, 25:21, 25:27, 15:12) gegen Rumänien.

Vor allem Lena Kindermann (24, l.) wusste zu überzeugen. Sie machte 23 Punkte.

Waibl war mit Pia Kästner im Zuspiel, Lena Stigrot und Lina Alsmeier auf den Annahme-Außen, Kimberly Drewniok auf der Diagonalposition, Camilla Weitzel und Anastasia Cekulaev im Mittelblock und Anna Pogany als Libera gestartet.

Im Laufe der Begegnung kamen aber Lena Kindermann (Diagonal), Monique Strubbe (Mittelblock) und Antonia Stautz (Außen) ins Spiel, die für frischen Wind und neue Impulse sorgten. Auch die Dresdnerin Sarah Straube wurde im Zuspiel immer wieder eingewechselt.

Vor allem Kindermann, die ihr Debüt im Dress der Nationalmannschaft feierte, wusste mit 23 Punkten zu überzeugen. Sie schlug in der vergangene Saison für den VfB Suhl auf, wechselt nun aber nach Frankreich zu Pays d'Aix Venelles.

Vom Kader, der zuletzt in Kienbaum trainiert hatte, saßen Zuspielerin Hannah Kohn, Außenangreiferin Vanessa Agbortabi und Diagonalangreiferin Emilia Weske neben dem Spielfeld. Auf der Bank nahmen noch Marie Schölzel (Mittelblock), Anni Cesar (Libera) und Romy Jatzko (Außenangriff) Platz.

Pia Timmer, Patricia Nestler, Marie Hänle, Luisa van Clewe und Lena Linke waren gar nicht in der Halle. Schon am Sonntag fliegt das Team zur ersten Woche der Volleyball Nations League in die Türkei.

Dort warten Frankreich (15. Mai), Italien (16. Mai), Japan (17. Mai) und die Niederlande (19. Mai) auf die Waibl-Frauen. Um die Chancen einer Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele aufrechtzuerhalten, muss die Mannschaft wohl drei der vier Spiele gegen die Hammer-Gegner gewinnen.