600 Euro im Monat: Skistar sieht keine Zukunft mehr und warnt

Die junge Skandinavierin, die neben ihrer Sportkarriere in der häuslichen Pflege arbeitet und studiert, hat einen Studienkredit aufnehmen müssen, um überhaupt Sport auf diesem Niveau weitermachen zu können.

Johannes Hösflot Kläbo (27) hat gut lachen. In Norwegen scheint die Finanzierung von Spitzensportlern zu funktionieren. (Archivbild) © HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA / AFP

"Es gibt viele Dinge, die einen derzeit um unseren Sport besorgt machen können, und der finanzielle Aspekt ist definitiv einer davon", sagte die siebenfache Weltcupsiegerin im Einzel.

Der Skiclub "Falun-Borlänge", der zusätzliche Preisgelder bereitstellt, um die Athleten zu unterstützen, berichtete, dass viele von rund 7000 norwegischen Kronen im Monat leben. Das sind umgerechnet etwas mehr als 600 Euro.

Die Verteilung der Einkünfte variiert, ähnlich wie in anderen Sportarten, sehr massiv. Das meiste Geld wird auf die Top-Athleten verteilt, die weniger Erfolgreichen nagen nicht selten am Hungertuch.

Genau so hängt es von der Herkunft ab. In Norwegen ist die Finanzierung der Langlaufstars kein Geheimnis wie in Deutschland, sondern öffentlich zugänglich.

Deren Top-Athlet, Johannes Hösflot Kläbo (27), soll Sport1 zufolge 2021 152.000 Euro verdient haben. Das ist wesentlich mehr als 600 Euro pro Monat und ermöglicht folglich ganz andere Trainingsbedingungen.

Diese besseren Bedingungen führen dazu, dass der fünffache olympische Goldmedaillengewinner sehr wahrscheinlich auch zukünftige Rennen gewinnen wird - mit dem entsprechenden Geldsegen. Ein Teufelskreis.