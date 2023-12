Auf dem Schlitten: Ministerin Klepsch rodelt in neue Ski-Saison

Altenberg - Altenberg startet jetzt schon in die Skisaison !

Barbara Klepsch (58, CDU), Ministerin für Kultur und Tourismus in Sachsen, sitzt im Skigebiet Erlebnisberg Altenberg auf einem Schlitten. © Sebastian Kahnert/dpa

"Die Voraussetzungen sind mit dem derzeitigen Winterwetter hervorragend und wir können schon in der Adventszeit starten", so Tourismusministerin Barbara Klepsch (58, CDU).

Bereits am Eröffnungstag wurden zahlreiche Langläufer an den Loipen und Alpinisten an den Skiliften verzeichnet, berichtet der Pressesprecher.

Hotelbetreiber freuten sich über kurzfristige Buchungen für ein langes Wochenende im Schnee.

Besucher können sich auf ein Netz aus insgesamt 80 Kilometern Loipen, Winterwanderwegen, vier Skiliften und Eissporthalle freuen.