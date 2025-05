Vierfacher Olympiasieger macht Schluss: Rührender Rücktritt lässt Herzen schmelzen

Norwegen - Mit sechs Olympia-Medaillen gehört Jørgen Graabak (34) zu den erfolgreichsten Nordischen Kombinierern überhaupt, doch neun Monate vor den nächsten Spielen hängt der Norweger die Skier an den Nagel. Doch nicht etwa wegen sportlicher Zweifel, sondern aus zwei Gründen, die ans Herz gehen.

Alles in Kürze

In dem bewegenden Schreiben heißt es unter anderem: "Zeit ist das Einzige im Leben, was wir haben und nicht zurückbekommen können. Achtet darauf, sie zu genießen und mit euren Liebsten zu verbringen. Verbringt sie mit Freunden, der Familie und Dingen, die ihr spannend findet."

Also setzte er sich hin, schrieb seinen Kindern einen langen Brief - und fasste den Entschluss zum sofortigen Rücktritt.

"Er fragte oft, ob Papa wieder weggehen würde und sagte: 'Papa, geh nicht', sobald ich die Treppe herunterkam. Ich durfte nicht einmal in Ruhe auf die Toilette gehen", erzählte Graabak.

"Ich weiß sehr gut, was es braucht, um bei Olympischen Spielen Leistung zu bringen", sagte der 34-Jährige dem NRK . Dazu gehört auch, wochenlang von seiner Familie getrennt zu sein, was der Wintersport-Star einfach nicht mehr übers Herz bringt.

2014 in Sotschi und 2022 in Peking sackte Jørgen Graabak jeweils zwei Goldmedaillen ein. Jetzt beendet er seine Karriere. © JONATHAN NACKSTRAND/AFP

"Auf sein Leben zurückzublicken und sagen zu können: 'Ich habe meine Zeit genutzt, um zu tun, was ich wollte', ist eine Leistung, die heutzutage immer schwerer zu erreichen ist", gab Graabak seinen Söhnen in dem Brief zudem mit auf den Weg.

Eine neue Beschäftigung abseits von Piste und Familie hat der viermalige Olympiasieger und dreifache Weltmeister übrigens auch schon gefunden.

Laut NRK übernimmt er eine Stelle als Projektmanager bei einem Trondheimer Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie.

"Ich bin sehr gespannt, was dieses Leben mit sich bringen wird, aber ich bin absolut sicher, dass es sehr gut sein wird", freute sich der Ski-Star.