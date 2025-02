Am Mittwoch fällt der WM-Startschuss: Wie fit ist das deutsche Biathlon-Team?

Lenzerheide (Schweiz) - Im Weltcup lief es in dieser Saison vor allem bei den deutschen Frauen wie geschmiert, allerdings war das Biathlon -Team oft von Infekten geplagt . Auch vor der am Mittwoch im schweizerischen Lenzerheide startenden WM waren einige Sorgen vorhanden.

Julia Tannheimer (19) gehörte zu den DSV-Athletinnen, die angeschlagen waren, doch für sie lief die Vorbereitung auf die WM ideal. © Sven Hoppe/dpa

Am Montag hat sich nun Sportdirektor Felix Bitterling (47) zur Vorbereitung zu Wort gemeldet und hatte dabei durchweg positive News.

Die zuletzt angeschlagenen Julia Tannheimer (19), Philipp Nawrath (31) und Danilo Riethmüller (25) präsentierten sich unmittelbar vor dem Saisonhöhepunkt wieder in guter Form. "Ihr aktueller Trainingsstand sieht vielversprechend aus. Wie schnell sie wieder in den Wettkampfrhythmus findet, wird sich in den ersten Rennen zeigen", sagte Bitterling im Hinblick auf Tannheimer.

"Danilo Riethmüller, der in Antholz pausierte, macht einen starken Eindruck und ist bereit für seine Einsätze. Philipp Nawrath hatte nach Antholz mit einer leichten Erkrankung zu kämpfen, scheint sich aber gut erholt zu haben – es bleibt abzuwarten, ob er direkt an sein volles Leistungsniveau anknüpfen kann oder noch ein, zwei Rennen braucht", erklärte der Sportchef auf der DSV-Homepage.

Wer genau in welchen Rennen ab Mittwoch an den Start gehen wird, wollte der Verband noch nicht mitteilen. Seit Montag weilt das Team in Lenzerheide, die sportliche Führung will die ersten Trainingseinheiten am Wettkampfort abwarten, um die finalen Entscheidungen zu treffen.