Auf der Suche nach der WM-Form! Biathlet Strelow will mindestens einen Einzel-Start

Der deutsche Biathlet Justus Strelow zählt eigentlich zu den deutschen Top-Athleten. In Antholz lief es für den Super-Schützen aber gar nicht rund.

Von Enrico Lucke

Erfurt - Denkzettel? Eine Kopfsache? Leere Akkus? Was war los mit Justus Strelow (28) am Wochenende in Antholz? Immerhin hatte er vor der Biathlon-WM in Lenzerheide (Schweiz) ein klares Ziel ausgegeben.

Ob läuferisch oder am Schießstand - beim Weltcup am Wochenende passte nur die malerische Alpenkulisse. Die Form von Justus Strelow (28) sorgte für Kopfzerbrechen. © IMAGO/David Geieregger "Nach dem Wochenende will ich in den Top 15 des Gesamtweltcups sein", meinte der 28-Jährige vor den drei Rennen in Südtirol. Wenige Punkte trennten ihn da von seinem Ziel. Der Grund: Gehört Strelow zu der Gruppe, wäre sein Startplatz bei der WM im Massenstart fix. Doch der Traum ist geplatzt! Nach Platz 49 im Sprint und 39 in der Verfolgung ist der Hermsdorfer auf Rang 17 geblieben und sein Rückstand wuchs auf 44 Zähler zu Rang 15 an. Jetzt gilt es, das Thema abzuhaken. Sein WM-Start ist fix. Am Montag raste der Sachse ins mittlerweile heimische Erfurt. In Oberhof wird er eine lockere Trainingswoche absolvieren. Biathlon Eine Woche nach seinem Bruder: Biathlon-Star gewinnt Rennen und verkündet Rücktritt! "Danach beginnt die Vorbereitung auf Lenzerheide - in Antholz", so Strelow. Er geht davon aus, dass ihm die Höhe von 1600 Metern keine Probleme bereiten wird.

Strelow hat seinen Start noch nicht sicher