Babyboom hält an: Diese Biathlon-Stars sind Eltern geworden

Eva Puskarcikova (33) und Thomas Bormolini (32) freuen sich über Paride. © Screenshot/Instagram/Eva.pusk

Wie die Tschechin Eva Puskarcikova (33) vor zwei Tagen auf Instagram bekannt gab, kam Sohn Paride am 16. April zur Welt. Papa ist mit Thomas Bormolini (32) ebenfalls ein ehemaliger Biathlet.

Die beiden sind noch gar nicht so lange zusammen, denn bis 2020 war die frischgebackene Mama noch mit Kollege Lukas Kristejn (35) verheiratet.

"Ich bin da! Zwei Wochen früher, am 16.4. So langsam gewöhne ich mich an die Überraschung und daran, dass von nun an alles nach mir geht. Mein Name ist Paride Bormolini, ich bin noch keine Woche alt, aber ich kann schon sagen, dass es mir hier sehr gut gefällt", schrieb Puskarcikova auf ihrem Profil.

Darunter sammeln sich zahlreiche Glückwünsche, auch von Herrmann-Wick, die selbst am 9. April Tochter Janna zur Welt gebracht hat.