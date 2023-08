Betrugsskandal um Biathlon-Star Julia Simon: Wie geht ihr Trainer mit Situation um?

Der Coach des französischen Damen- Biathlon -Teams, der die vergangenen Wochen mit seiner Mannschaft zusammen im Trainingslager in Norwegen verbrachte, empfindet vor allem eins, wenn er an die Problematik denkt: Traurigkeit.

Julia Simon (26, M.) und ihr Trainer Cyril Burdet (45, r.) haben weiterhin Kontakt zueinander. Doch eine Rückkehr zum Team gestaltet sich schwierig. © IMAGO / PanoramiC

Deshalb versucht er wohl, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und die Stimmung im Team hochzuhalten: "Was die Gruppe betrifft, so sind wir ein Team von Profis. Jeder bereitet sich auch in Bezug auf seine Ziele vor. Darauf richte ich meine Rede aus, wie auch auf die Tatsache, dass man offen bleibt für das, was uns antreibt, die sportliche Herausforderung."

Man werde zwangsläufig von alledem beeinflusst, sagte Burdet. "Aber wir versuchen, uns so wenig wir möglich davon beeinträchtigen zu lassen."

Julia Simon zog sich seit Bekanntwerden der Vorwürfe aus der Öffentlichkeit zurück und trainierte auch nicht mit dem Team. Doch zu ihrem Trainer pflegt sie weiterhin Kontakt.

"Wir sehen uns regelmäßig oder telefonieren miteinander. Sie folgt der Planung, die wir gemeinsam gemacht haben, und arbeitet auch regelmäßig mit Jean-Paul [Giachino, Schießtrainer der Franzosen, Anm. d. Red.] am Schießen", schilderte der Coach.

Doch wann oder ob die amtierende Gesamtweltcup-Siegerin überhaupt zur Mannschaft zurückkehrt und Wettbewerbe bestreitet, ist noch völlig unklar. Erst am Wochenende verschwand ihr Name kommentarlos von der Startliste des City-Biathlon-Events in Wiesbaden am kommenden Sonntag.