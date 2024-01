Biathlet Strelow feiert bestes Weltcup-Wochenende: "Hat tierisch wehgetan"

Ruhpolding - 20.000 Fans drückten die Daumen, peitschten ihn auf der Schlussrunde an, aber allein gegen drei Norweger und einen Franzosen war Justus Strelow (27) am gestrigen Sonntag beim Verfolger von Ruhpolding machtlos ...

Beim Zieleinlauf winkte Justus Strelow (27) den Fans zu und bedankte sich für die Unterstützung. © IMAGO/Peter Hartenfelser

Nach nur einem Fehlschuss bei der ersten Stehend-Einlage ging er nach der zweiten zusammen mit den Norwegern Johannes Dale-Skjevdal (26), Vetle Sjåstad Christiansen (31) und Johannes Thingnes Bø (30) sowie dem Franzosen Emilien Jacquelin (28) auf die Schlussrunde.



Den ersten Kilometer liefen sie als Gruppe. "Die Norweger waren sich nicht ganz einig, wer jetzt wo vorne läuft. Aber mir war schon klar, dass sie hintenraus am Berg ganz schön einen zünden werden", so der 27-Jährige.

"Ich war froh, dass ich so lange dranbleiben konnte, dass mich von hinten keiner mehr abfängt. Aber ich hatte keine Reserven mehr, um die Attacke mitzugehen."

Nach einer Schlussrunde, die ihm "tierisch wehgetan hat", kam der Hermsdorfer als Fünfter ins Ziel. Den Tagessieg sicherte sich Dale-Skjevdal, vor Christiansen und Bø. Und Strelow konnte bilanzieren: "Es hat Spaß gemacht."

Das galt für die gesamte Weltcup-Station. Am Donnerstag belegte er mit der Staffel als Startläufer Rang zwei, im Sprint wurde der Sachse Sechster und zum Abschluss im Verfolger Fünfter.

So konstant lief er noch nie in den Top Ten. Wäre der erste Schuss stehend im Sprint nicht neben dem Ziel gelandet, hätte Justus zum zweiten Mal in der Saison auf einem Einzelpodest gestanden.

"Der eine Fehler ärgert mich, zuletzt bin ich ohne durchgekommen, und das hätte ich auch heute gebraucht. Aber ich bin trotzdem sehr zufrieden", sagte Strelow nach dem Sprint. Dies sollte er auch, gerade mit Blick auf die Laufleistung - Rang elf und nur 44,9 Sekunden hinterm Schnellsten.

Ein klarer Aufwärtstrend!