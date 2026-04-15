15.04.2026 10:02 Biathlon-Bundestrainer enthüllt schlimme Zustände beim DSV-Team: "War überrascht, wie schlecht ..."

Beim Amtsantritt von Biathlon-Bundestrainer Tobias Reiter vor rund einem Jahr war es besonders um eine Sache bei den DSV-Herren schlecht bestellt.

Von Aliena Rein

Ruhpolding - Vor etwas mehr als einem Jahr übernahm Tobias Reiter (40) überraschend drei Wochen vor Ende der Saison das Amt von Uroš Velepec (58) als Biathlon-Bundestrainer, nachdem dieser nach der WM 2025 hingeworfen hatte. Jetzt plaudert der Coach aus dem Nähkästchen, wie schlecht es bei seinem Amtsantritt um die Zustände im deutschen Herrenteam bestellt war.

Tobias Reiter (40) musste die deutschen Biathlon-Herren nach seinem Amtsantritt erst einmal mental aufbauen. © Hendrik Schmidt/dpa Seine größte Aufgabe sei es gewesen, den Jungs erst einmal Selbstvertrauen einzuflößen, erzählte Reiter im Podcast "Extrarunde". "Ich war überrascht, wie schlecht das Selbstvertrauen war, obwohl die ja mit einer WM-Medaille aus Lenzerheide dann zum letzten Trimester gefahren sind", beschrieb der 40-Jährige die größte Negativ-Überraschung seiner ersten Tage mit dem Team. Die DSV-Herren hätten sogar regelrecht Angst vor den Rennen gehabt: "Es war absolut kein Selbstvertrauen da, bei den Trainingstagen zu den Wettkämpfen hin wurde von Tag zu Tag die Qualität schlechter, weil die Angst vorm Wettkampf wieder größer wurde." Biathlon Große Überraschung im deutschen Biathlon-Team: Sie übernehmen die Damen! Dabei seien die Gegner vom Team in den Himmel gelobt worden, anstatt den Fokus auf sich selbst zu legen. "Die Situation war so, dass die Jungs eigentlich nur noch erzählt haben, wie toll denn die Norweger und die Franzosen sind und was die denn alles Tolles machen", berichtete Reiter.

Biathlon: Tobias Reiter stand beim DSV vor großen Herausforderungen