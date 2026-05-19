Biathlon-Star plagte sich schon seit Wochen mit Schmerzen: Not-Operation nach Schock-Diagnose
Oslo (Norwegen) - Schon seit Wochen plagte sich Biathlon-Star Karoline Knotten (31) mit Schmerzen, jetzt erhielt die Norwegerin eine Schock-Diagnose, die eine Not-Operation nötig machte.
Bei der 31-Jährigen hatte sich still und heimlich der Blinddarm entzündet. Am Ende wurde es so schlimm, dass er sogar platzte und es zunächst keiner bemerkte. Das ist erstaunlich, denn solch eine Situation kann lebensgefährlich sein.
"Am Holmenkollen bekam ich Magenbeschwerden, und in den letzten Wochen habe ich mich mehreren Untersuchungen unterzogen, um die Ursache dafür herauszufinden", erklärte Karoline Knotten selbst auf Instagram.
"Es gab unsichere und schmerzhafte Phasen, aber auch Zeiten, in denen ich mich gut gefühlt und das Skifahren in den Bergen genießen konnte. Umso überraschender war es, dass sich herausstellte, dass mich ein entzündeter und geplatzter Blinddarm geplagt hat. Da er schon längere Zeit unentdeckt dort lag, wird die Entfernung etwas komplizierter", fügte sie auf ihrem Profil hinzu.
Der Post vor drei Tagen entstand aber offenbar bereits nach dem Eingriff, der volle Fokus von Knotten liegt nun auf ihrer schnellstmöglichen Genesung.
Biathlon: Karoline Knotten hat kein einfaches Jahr hinter sich
"Ich bin mir nicht sicher, wann ich wieder voll trainieren kann, aber ich bleibe optimistisch und versuche, das Positive zu sehen", erklärte Karoline Knotten.
Die Norwegerin hat kein einfaches Jahr hinter sich. Zunächst flog sie im April 2025 aus dem Nationalteam, musste die Saison als Alleinkämpferin bestreiten. Im Oktober folgte dann das Liebes-Aus mit dem deutschen Biathlon-Star Philipp Nawrath (33). Dennoch holte sie bei den Olympischen Winterspielen im Februar 2026 Bronze mit der norwegischen Staffel.
In der neuen Saison wird sie aber wieder dem A-Kader Norwegens angehören. Das hat auch damit zu tun, dass der Ex-Co-Trainer der Deutschen, Sverre Olsbu Røiseland (35), jetzt als Chef die Damen seines Heimatlandes übernommen hat.
Schon vor einigen Tagen hatte sie dem Nordic Magazine erklärt: "Ich wollte immer ins Team zurückkommen, aber erst nach einem Wechsel der Trainer. Als Sverre verpflichtet wurde, wusste ich, dass ich zurückkommen möchte."
Sobald sie sich von der Operation erholt hat, möchte Knotten wieder voll angreifen.
Titelfoto: FRANÇOIS-XAVIER MARIT / AFP