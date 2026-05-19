Biathlon-Star plagte sich schon seit Wochen mit Schmerzen: Not-Operation nach Schock-Diagnose

Oslo (Norwegen) - Schon seit Wochen plagte sich Biathlon -Star Karoline Knotten (31) mit Schmerzen, jetzt erhielt die Norwegerin eine Schock-Diagnose, die eine Not-Operation nötig machte.

Karoline Knotten (31) musste aufgrund eines entzündeten und bereits geplatzten Blinddarms notoperiert werden © FRANÇOIS-XAVIER MARIT / AFP

Bei der 31-Jährigen hatte sich still und heimlich der Blinddarm entzündet. Am Ende wurde es so schlimm, dass er sogar platzte und es zunächst keiner bemerkte. Das ist erstaunlich, denn solch eine Situation kann lebensgefährlich sein.

"Am Holmenkollen bekam ich Magenbeschwerden, und in den letzten Wochen habe ich mich mehreren Untersuchungen unterzogen, um die Ursache dafür herauszufinden", erklärte Karoline Knotten selbst auf Instagram.

"Es gab unsichere und schmerzhafte Phasen, aber auch Zeiten, in denen ich mich gut gefühlt und das Skifahren in den Bergen genießen konnte. Umso überraschender war es, dass sich herausstellte, dass mich ein entzündeter und geplatzter Blinddarm geplagt hat. Da er schon längere Zeit unentdeckt dort lag, wird die Entfernung etwas komplizierter", fügte sie auf ihrem Profil hinzu.

Der Post vor drei Tagen entstand aber offenbar bereits nach dem Eingriff, der volle Fokus von Knotten liegt nun auf ihrer schnellstmöglichen Genesung.