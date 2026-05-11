Saisonvorbereitung läuft schon! Doch plötzlich tritt Biathlon-Ass überraschend zurück

Innsbruck - Die Biathlon-Saison ist seit fast zwei Monaten beendet, die Teams sind bereits in der Vorbereitung auf den kommenden Winter und noch immer sind die Fans nicht vor Karriereenden sicher! Mit dem Österreicher David Komatz (34) hat nun der nächste Routinier seinen Rücktritt bekannt gegeben.

Einer von David Komatz' (34) größten Erfolgen: Bei der WM 2023 holte er mit Lisa Theresa Hauser (32) Silber in der Single-Mixed-Staffel. © Hendrik Schmidt/dpa

"Heute ist der Tag, an dem ich mein Karriereende bekannt gebe! Mit einem Lächeln blicke ich auf eine coole, emotionale, aufregende, teils schmerzhafte und durchaus erfolgreiche Zeit zurück", schrieb der zweimalige Staffel-Vizeweltmeister auf Instagram zu einem Video mit zahllosen Fotos aus seiner mehr als ein Jahrzehnt andauernden Weltcup-Karriere.

Die Entscheidung traf Komatz allerdings nicht schon wie viele andere vor oder während der abgelaufenen Saison, sondern ganz spontan, wie er bei der ÖSV-Bekanntgabe seines Abschieds verriet.

"Der endgültige Entschluss für meinen Rücktritt ist in den letzten Tagen gefallen. Natürlich wäre mit der WM in Hochfilzen 2028 noch einmal ein Großereignis auf heimischem Boden angestanden, allerdings sind zwei Jahre im Spitzensport eine sehr lange Zeit", erklärte der 34-Jährige.

Ausschlaggebend für seine Entscheidung waren dabei vor allem starke Rückenschmerzen, mit denen sich der Österreicher in den vergangenen Jahren immer wieder herumgeplagt hatte, "und natürlich hat auch der verlorene Kaderstatus eine Rolle gespielt".

Nach einer schwierigen Saison, in er sogar die Olympischen Spiele verpasst hatte, war Komatz aus dem österreichischen Kadersystem gestrichen worden.