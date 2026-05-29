"Nicht mehr ertragen": Biathlon-Superstar lässt sich Augen operieren

Doubs (Frankreich) - Schärferer Blick auf die Scheibe! Die große Kristallkugel, vier Medaillen in Mailand und Cortina - Lou Jeanmonnot (27) ist im Biathlon der Damen aktuell das Nonplusultra. Angesichts der großen Erfolge würde man wohl kaum draufkommen, dass die Französin bislang mit einem kleinen Handicap unterwegs war. Doch jetzt hat sie sich deshalb einer Operation unterzogen.

Kann jetzt noch besser zielen: Lou Jeanmonnot (27) hat sich einer Augenoperation unterzogen. © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die französische Tageszeitung "Le Progrès" berichtet, legte sich die amtierende Gesamtweltcupsiegerin am gestrigen Donnerstag in ihrem Heimatort Doubs unter den Laser.

Mittels refraktiver Chirurgie - so der Fachbegriff für derartige Augen-OPs - ließ sie ihre Kurzsichtigkeit korrigieren. Bislang trug die Weltranglistenerste während ihrer Wettkämpfe in der Loipe nämlich Kontaktlinsen.

"Ich habe meine Kontaktlinsen nicht mehr ertragen", erzählte Jeanmonnot dem Blatt. Insbesondere bei Nachtrennen sei die Art und Weise, wie die kleinen Sehhilfen das Licht spiegeln, zu einem echten Ärgernis geworden.

Demzufolge lief der Eingriff reibungslos ab. Ohnehin dauert eine entsprechende Laser-Operation meist nur einige Minuten pro Auge, die vollständige Erholung sollte innerhalb weniger Tage oder Wochen vonstattengehen.