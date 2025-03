Emotionaler Abschied für Bø-Brüder: Zwei Biathlon-Könige danken ab!

Die Bø-Brüder hinterlassen eine riesige Lücke im Weltcup: Insgesamt 368 Mal standen sie zusammengerechnet auf dem Podium. © Hendrik Schmidt/dpa

"Es ist eine tolle Geschichte, dass wir den Weltcup jetzt zusammen verlassen", schwärmte Johannes Thingnes Bø am ARD-Mikrofon. "Es war ein ganz schöner Ritt für uns, aber es ist Zeit, aufzuhören und für die nächste Generation Platz zu machen." Es sei ein Traum gewesen, so viel gemeinsam erreicht zu haben: "Wir können auf so viel zurückblicken."

Und wie: Tarjei Bø gewann 2011 als jüngster Biathlet aller Zeiten den Gesamtweltcup, sein Bruder übertrumpfte das mit fünf Gesamtsiegen. 368 Podien, 35 WM-Titel, 18 kleine Kristallkugeln für die Disziplinwertungen teilen sie unter sich auf.

Der ältere Bruder ergänzte auf Deutsch: "Wir sind wunschlos zufrieden mit allem, unserer Karriere natürlich, dieser Sonntag hier am Holmenkollen. Die Sonne scheint, alles scheint für uns, so viele Leute sind nicht nur uns, aber auch wegen uns gekommen. Wir müssen allen Danke sagen."

Mit Kronen und Umhängen ausgestattet drehten die Bøs zu den dramatischen Klängen von "Time to Say Goodbye" noch eine Ehrenrunde vor der Tribüne, bevor sie sich zum letzten Mal in ihrer Karriere vom Publikum verabschiedeten.

In Zukunft wollen sie mehr für ihre Familien da sein, weshalb sie beide auch ein Jahr vor den Olympischen Spielen Schluss machen: "Jetzt werden wir erst einmal Väter sein", sagte Tarjei. "Wir müssen unseren Familien so viel zurückgeben."