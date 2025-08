Laura Dahlmeier konnte nach Bergunglück noch mit Seilpartnerin kommunizieren

Pakistan - Das Bangen um Laura Dahlmeier (31) geht weiter! Das Schicksal der deutschen Biathlon-Ikone , die in Pakistan bei einem Bergunfall verunglückte und mindestens schwerst verletzt ist , ist nach wie vor ungeklärt. Die Bergung verzögert sich weiter, inzwischen gibt es aber erste Hinweise darauf, dass die Bayerin zumindest das Unglück selbst überlebte.

Dahlmeier war am Montagmittag im pakistanischen Karakorum-Gebirge unterwegs, als sie beim Besteigen des Laila Peak von Steinschlag getroffen worden und abgestürzt war.

Krauss selbst, die sich zum Zeitpunkt des Steinschlags unterhalb von Dahlmeier am Berg befunden haben soll, stieg am Dienstag ab und erreichte inzwischen bei guter Gesundheit das Basiscamp.

"Sie könnte in eine Schlucht gestürzt sein", erklärte der Organisator ihrer Tour, Mohamed Iqbal, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Seit zwei Tagen wartet Laura Dahlmeier auf Hilfe. © Michael Kappeler/dpa

Wegen der Wetterlage und anhaltender Steinschlaggefahr konnte Dahlmeier noch immer nicht vom Berg geholt werden.

Am Mittwochmittag (Ortszeit) teilte ein Regierungssprecher der Region endlich mit, dass eine Bodenrettungsaktion gestartet worden sei. Zwei Rettungsteams hätten sich an die Besteigung des Berges gemacht, um zu Dahlmeier zu gelangen.

Eine Bergung per Hubschrauber sei nicht möglich, erklärte ein hochrangiger lokaler Beamter gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: "Die Bedingungen in der Höhe, in der sie verletzt wurde, sind extrem schwierig."

Ein erster Versuch am Dienstag musste wegen einsetzender Dunkelheit abgebrochen werden, am Mittwoch konnte der Einsatz wegen schlechten Wetters erst deutlich später als geplant und ohne Helikopter starten.