"Kann es noch nicht begreifen": Ex-Freundin von verstorbenem Biathleten meldet sich zu Wort

Lillehammer (Norwegen) - Auch für sie ist es eine unfassbar schwere Zeit: Nach dem Tod von Biathlon-Star Sivert Guttorm Bakken (†27) hat sich nun seine Ex-Partnerin und Teamkollegin Juni Arnekleiv (26) zu Wort gemeldet. Die Norwegerin wird am Sonntag beim Biathlon auf Schalke an den Start gehen - auch für den verstorbenen Bakken.

Der norwegische Biathlet Sivert Guttorm Bakken (†27) verstarb unter noch ungeklärten Umständen kurz vor Weihnachten im Trainingslager in Italien. © Olivier Chassignole/AFP/dpa

In der Gelsenkirchener Veltins-Arena wird Arnekleiv, die bis 2024 mit Bakken liiert war, gemeinsam mit Mats Øverby (25) um den Sieg kämpfen.

Der norwegische Verband hatte sowohl ihr als auch Øverby freigestellt, den Show-Wettkampf zwischen den Jahren abzusagen. Doch Arnekleiv ist der Meinung, dass Bakken selbst hinter ihrer Teilnahme stehen würde.

"Wir möchten an den Start gehen, um ihn als engagierten und großartigen Menschen zu ehren und seiner zu gedenken. Das hätte auch Sivert gewollt", teilte die 26-Jährige bei NRK mit: "Wir haben darüber nachgedacht, Schalke auszulassen, aber wir waren uns einig, dass Sivert jemand war, der niemals aufgab und immer sein Bestes gab, um gute Rennen zu fahren."

Auch wenn sie seit vergangenem Jahr nicht mehr mit dem 27-Jährigen zusammen war, durchlebte Arnekleiv seit dessen plötzlichem Tod im Trainingslager eine extrem schwierige Zeit.