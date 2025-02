Biathlon-Knall! Krasse Änderung im Weltcup-Kalender sorgt für Wirbel

Anif (Österreich) - Der Biathlon-Weltverband IBU hat den Wettkampfkalender für die vier Jahre nach den Olympischen Spielen 2026 veröffentlicht. Demnach verliert Oberhof seinen angestammten Platz am Jahresanfang - doch es gibt noch weitere Änderungen, die bereits erste heftige Kritik ernten!

Auf der slowenischen Pokljuka wird in Zukunft regelmäßig ein zusätzlicher Biathlon-Weltcup ausgetragen. © Sven Hoppe/dpa

Eigentlich gibt es im Biathlon im Gegensatz zu anderen Wintersportarten eine längere Weihnachts- und Neujahrspause.

Weil aber "das Zuschauerinteresse in diesem Zeitraum am größten ist", wird jetzt alle zwei Jahre um den Jahreswechsel herum ein zusätzlicher Weltcup stattfinden!

In den Saisons 2026/27 und 2028/29 wird auf der slowenischen Pokljuka Ende Dezember/Anfang Januar ein zweitägiges Event ausgetragen, damit sind es in diesen Jahren zehn anstatt der neun üblichen Weltcup-Stationen.

Da die üblichen drei Januar-Termine allerdings ihren Platz behalten, müssen die Biathleten somit zum Jahresbeginn gleich an vier Wochenenden am Stück an vier verschiedenen Orten Rennen bestreiten.

Für den französischen Nationaltrainer Simon Fourcade (40) ein Unding! Unter dem offiziellen Instagram-Post der IBU kommentierte der Franzose: "4 Wochen am Stück im Januar (denken wir wirklich an die Erholung der Athleten?!!). Was für eine Entwicklung!"