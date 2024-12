Drama um Ex-Freund von Biathlon-Star Dahlmeier: Er kam auf tragische Art und Weise ums Leben

Laura Dahlmeier (31) verlor im Januar 2022 ihren Ex-Freund bei einem tragischen Bergunglück. © IMAGO / Fotostand

Wie jetzt durch eine Dokumentation im ZDF ("Laura Dahlmeier und der Rausch der Höhe") ans Licht kommt, verlor die zweimalige Siegerin bei Olympischen Winterspielen ihren Ex-Freund durch ein tragisches Unglück.

Bei einem Treffen in einem Café mit ihrer besten Freundin Dr. Veronika Schirmer sagt diese in Hinblick auf Dahlmeiers große Leidenschaft: "Irgendwann schlägt die Statistik zu, aber ich vertraue ihr einfach, was sie da tut. Ich vertraue generell allen Leuten, was sie da im Bergsport machen, aber es gibt eben auch viele Beispiele, mein Bruder, auch ihr Ex-Freund, der einfach schon von uns gegangen ist, im Bergsport. Ich bin da relativ fein damit, ich komme damit mittlerweile klar, aber es ist natürlich nicht leicht, weder für die Laura noch für mich."

Am 6. Januar 2022 verstarb Robert Johann Grasegger (†29) vier Monate vor seinem 30. Geburtstag bei einem Lawinenunglück in Argentinien.

In Patagonien wollte er mit seiner damaligen Freundin Anna Trutschnig (30) aus Österreich und einem weiteren Bergsteiger den 3405 Meter hohen Berg Fitz Roy besteigen.

Kurz bevor sie ihr Ziel erreichten, lag ein letztes, sehr steiles Schneefeld vor ihnen. Grasegger und seine Freundin wagten sich hinauf, während der Begleiter nicht folgte und an der Seite blieb.