Er gewann drei Weltmeister-Titel: Biathlon-Legende gestorben!

Im Weltcup kam Uschakow hingegen nicht an die Erfolge bei Weltmeisterschaften heran, sein bestes Ergebnis fuhr er in der Saison 1977/78 mit dem sechsten Platz ein.

Es war allerdings nur der Startschuss in eine herausragende Profikarriere. 1970 startete er unter sowjetischer Flagge bei der Biathlon-WM der Herren und holte in Östersund umgehend Gold mit der Staffel, vier Jahre darauf wiederholte er das Kunststück in Minsk.

Uschakow entdeckte seine Leidenschaft für das Skifahren bereits in jungen Jahren und nahm 1966 erstmals an einem Junioren-Wettbewerb teil.

Nach seinem Karriereende 1980 arbeitete er mehrere Jahre als leitender Dozent an der Militärakademie A.F. Mozhaysky in St. Petersburg. Zuletzt lebte er in der Nähe der Stadt Twer in Zentralrussland.