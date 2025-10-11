Schwere Erkrankung warf sie zurück: DSV-Star packt über dunkle Zeit aus

Vanessa Voigt musste die vergangene Saison nach einer Erkrankung vorzeitig abbrechen. Jetzt spricht sie über die schweren Wochen.

Von Aliena Rein

Ruhpolding - Die vergangene Saison hatte für Biathlon-Star Vanessa Voigt (28) so vielversprechend begonnen: Kurz vor Weihnachten belegte sie den vierten Platz im Gesamtweltcup, musste dann aber aus gesundheitlichen Gründen erst zahlreiche Rennen absagen und dann die Saison vorzeitig abbrechen. Jetzt spricht sie über die schwere Zeit, die sie durchlebte.

Die deutsche Biathletin Vanessa Voigt (28) musste nach einer schweren Erkrankung ihre komplette letzte Saison abbrechen. © Sven Hoppe/dpa "Das war keine einfache Situation. Wenn der Kopf will, der Körper aber nicht kann, ist man in gewisser Weise machtlos", erzählte die Olympia-Medaillengewinnerin von 2022 bei chiemgau24.de. Sie habe bereits beim letzten Weltcup vor Weihnachten gemerkt, dass etwas nicht stimme. "Das wurde dann immer schlimmer und hat dazu geführt, dass ich einen Schlussstrich ziehen musste. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass ich eine Lungenentzündung hatte", verriet Voigt. Die Entscheidung fiel der mit WM-Silber und -Bronze dekorierten Deutschen nicht leicht, schließlich war sie im Gesamtweltcup äußerst aussichtsreich unterwegs, die WM stand vor der Tür. Am Ende gab jedoch die Aussicht auf die in dieser Saison stattfindenden Olympischen Spiele den Ausschlag. Biathlon Größtes Glück nach der Karriere: Biathlon-Legende ist wieder Papa! Doch nach der Entscheidung, die Saison abzubrechen, kreisten die Gedanken der Thüringerin sogar darum, komplett mit dem Biathlon aufzuhören.

Biathlon: Vanessa Voigt dachte sogar über ein Karriereende nach