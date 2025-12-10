Rückschlag für deutsches Biathlon-Team: Diese beiden Stars fallen im Weltcup aus

Hochfilzen (Österreich) - Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt ist es traurige Gewissheit: Gesamtweltcup-Siegerin Franziska Preuß (31) und Selina Grotian (21) fallen für den zweiten Biathlon -Weltcup der Saison im österreichischen Hochfilzen aus. Das teilte der Deutsche Ski-Verband (DSV) am Mittwoch mit.

Im vergangenen Winter liefen Franziska Preuß (31, l.) und Selina Grotian (21, r.) noch gemeinsam in der Staffel in Hochfilzen, nun müssen beide zu Hause bleiben. © Matthias Schrader/AP/dpa

"Leider haben es Franzi Preuß und Selina Grotian nicht geschafft, rechtzeitig wieder fit zu werden. Wir hatten gehofft, dass es reichen könnte, aber spätestens die letzte Nacht hat endgültige Klarheit gebracht", sagte Sportdirektor Felix Bitterling auf der Instagram-Page der Biathlon-Sparte.

Preuß hatte sich im Rahmen des ersten Weltcups in Östersund sowohl eine Coronainfektion als auch die Influenza eingefangen, musste deshalb schon während der Wettkämpfe aussteigen. Grotian erwischte es dann auch in Schweden, auch sie konnte zur Verfolgung schon nicht mehr antreten.

"Deshalb – und das wurde gemeinsam zwischen dem medizinischen Team und dem Trainerteam entschieden – liegt der volle Fokus nun darauf, beim Weltcup in Le Grand Bornand wieder einzusteigen und dort Selbstvertrauen zu sammeln, bevor es in die Weihnachtspause geht", so Bitterling.

Für Grotian darf nun doch Marlene Fichtner (22) im Weltcup ran, die eigentlich nach dem Auftakt aus dem Aufgebot gestrichen worden war.