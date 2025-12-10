Rückschlag für deutsches Biathlon-Team: Diese beiden Stars fallen im Weltcup aus
Hochfilzen (Österreich) - Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt ist es traurige Gewissheit: Gesamtweltcup-Siegerin Franziska Preuß (31) und Selina Grotian (21) fallen für den zweiten Biathlon-Weltcup der Saison im österreichischen Hochfilzen aus. Das teilte der Deutsche Ski-Verband (DSV) am Mittwoch mit.
"Leider haben es Franzi Preuß und Selina Grotian nicht geschafft, rechtzeitig wieder fit zu werden. Wir hatten gehofft, dass es reichen könnte, aber spätestens die letzte Nacht hat endgültige Klarheit gebracht", sagte Sportdirektor Felix Bitterling auf der Instagram-Page der Biathlon-Sparte.
Preuß hatte sich im Rahmen des ersten Weltcups in Östersund sowohl eine Coronainfektion als auch die Influenza eingefangen, musste deshalb schon während der Wettkämpfe aussteigen. Grotian erwischte es dann auch in Schweden, auch sie konnte zur Verfolgung schon nicht mehr antreten.
"Deshalb – und das wurde gemeinsam zwischen dem medizinischen Team und dem Trainerteam entschieden – liegt der volle Fokus nun darauf, beim Weltcup in Le Grand Bornand wieder einzusteigen und dort Selbstvertrauen zu sammeln, bevor es in die Weihnachtspause geht", so Bitterling.
Für Grotian darf nun doch Marlene Fichtner (22) im Weltcup ran, die eigentlich nach dem Auftakt aus dem Aufgebot gestrichen worden war.
Biathlon-Weltcup in Hochfilzen: Startrecht von Franziska Preuß kann nicht weitergegeben werden
Für Preuß kann keine Athletin nachnominiert werden, da sie aufgrund ihres Gesamtweltcup-Sieges der vergangenen Saison für die ersten beiden Stationen ein Sonderstartrecht erhalten hat, das nicht weitergegeben werden kann.
Für Preuß sind die beiden Erkrankungen zur gleichen Zeit ein herber Rückschlag in Hinblick auf die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina, die bereits in acht Wochen in Italien stattfinden.
Schon die Vorbereitung im Sommer lief nicht ideal, als sie sich bei den Deutschen Meisterschaften am Arber so schwer an der Hand verletzte, dass sie operiert werden musste.
Die großen Hoffnungen auf einen Olympiasieg liegen auf Preuß, auch sie selbst will mit einer Goldmedaille ihre Karriere krönen. Bislang gelang ihr bei den Spielen noch kein Sieg.
Titelfoto: Matthias Schrader/AP/dpa