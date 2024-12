Hiobsbotschaft: Für zwei deutsche Biathlon-Stars ist das Jahr beendet

Für Vanessa Voigt (27, r.) und Julia Tannheimer (19, M.) ist das Biathlon-Jahr vorzeitig beendet. © Minna Raitavuo/Lehtikuva/dpa

Vanessa Voigt (27) und Julia Tannheimer (19) können nicht an den Start gehen. Vor allem im Fall von Voigt, die am Samstag Dritte in der Verfolgung wurde und im Gesamtweltcup aktuell den vierten Platz belegt, ist es bitter.

Für beide ist das Jahr 2024 aus sportlicher Sicht beendet. Wie erst jetzt bekannt wurde, reiste Voigt bereits gesundheitlich angeschlagen nach Frankreich, umso höher sind ihr sechster Platz im Sprint und das Podium in der Verfolgung einzuschätzen.

"Vanessa hat sich bereits vor Anreise müde und abgeschlagen gefühlt, was insbesondere ihre Erholung maßgeblich beeinflusst hat", erklärte DSV-Teamärztin Katharina Blume und fügte hinzu: "Es galt von Beginn an, jeden Tag neu zu entscheiden. Letztendlich haben wir uns gemeinsam gegen eine Teilnahme am Massenstart ausgesprochen, um das gesundheitliche Risiko so gering wie möglich zu halten."

Der Fokus liege bei Voigt jetzt bereits auf den Rennen im neuen Jahr. Nach der Weihnachts- und Neujahrspause stehen die Highlights in heimischen Gefilden mit den Weltcups in Oberhof (9. bis 12. Januar 2025) und Ruhpolding (15. bis 19. Januar 2025) auf dem Programm.