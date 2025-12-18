Schweres Comeback nach Krankheit: Biathlon-Star Preuß berichtet von "Blut-Geschmack"

Le Grand-Bornand (Frankreich) - Wie so oft in den Vorjahren musste Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß (31) bei mehreren Weltcuprennen krankheitsbedingt zuschauen . In Le Grand-Bornand feierte die Deutsche ihr Comeback, das doch etwas schwerer von der Hand ging als erhofft.

Franziska Preuß (31) tat sich bei ihrem Comeback nach überstandener Krankheit besonders auf der Strecke schwer. © Martin Schutt/dpa

Mit einem 18. Platz war das Comeback solide, dass der letzte Schuss daneben ging, verbaute ihr eine bessere Platzierung ebenso wie die Tatsache, dass ausgerechnet in diesem Rennen enorm viele Konkurrentinnen fehlerlos blieben.

"Man konnte keine Wunder erwarten, diese Doppelinfektion hängt ein bisschen im Körper drin", stellte Preuß nach dem Rennen im ZDF fest - sie hatte sich mit Corona und Influenza gleichzeitig angesteckt.

Zwar fühle sie sich grundsätzlich wieder gesund und stabil: "Aber klar, auf der Strecke merkt man es. Ich erhole mich nicht wirklich gut in den Abfahrten. Man hat gleich von Runde eins ein bisschen Blutgeschmack im Mund gehabt, weil die Lunge es noch nicht so gewohnt ist, aber da muss man jetzt durch."

Die Hoffnung liege darauf, dass sie sich am Samstag in der Verfolgung läuferisch wieder besser fühle und ein paar Plätze gutmache - auch im Hinblick auf die Olympia-Qualifikation, die die Verfolgungs-Weltmeisterin noch nicht in der Tasche hat.