Grippe und Corona gleichzeitig! Fällt Deutschlands Top-Biathletin länger aus?

Ruhpolding - Sorge um die deutsche Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß (31)! Den Saison-Auftakt in Östersund musste die DSV-Athletin vorzeitig erkrankt abbrechen - jetzt gibt sie ein Gesundheits-Update, das Böses erahnen lässt.

Deutschlands Top-Biathletin Franziska Preuß (31) hat ein Gesundheits-Update auf Instagram geteilt. © Hanna Brunlöf/TT News Agency via AP/dpa

Die Verfolgungs-Weltmeisterin hat es nämlich gleich doppelt getroffen, und beide Erkrankungen haben es in sich.

"Leider hat's mich letzte Woche mit Influenza & Corona erwischt. Es geht aufwärts, aber noch heißt es abwarten & Tee trinken", schrieb die 31-Jährige auf Instagram: "Daumen drücken, dass die Energie schnell zurückkommt!"

Damit scheint der Weltcup im österreichischen Hochfilzen aktuell mindestens auf der Kippe zu stehen: Am Freitag startet der Weltcup mit einem Sprint, kann Preuß dort nicht an den Start gehen, verpasst sie auch die Verfolgung, das dritte Rennen ist eine Staffel.

Die Verteidigung des Gesamtweltcups ist für die aktuell erfolgreichste deutsche Biathletin somit wohl schon jetzt vom Tisch - der Fokus dürfte jetzt also auf den Olympischen Spielen im Februar liegen.