Grippe und Corona gleichzeitig! Fällt Deutschlands Top-Biathletin länger aus?
Ruhpolding - Sorge um die deutsche Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß (31)! Den Saison-Auftakt in Östersund musste die DSV-Athletin vorzeitig erkrankt abbrechen - jetzt gibt sie ein Gesundheits-Update, das Böses erahnen lässt.
Die Verfolgungs-Weltmeisterin hat es nämlich gleich doppelt getroffen, und beide Erkrankungen haben es in sich.
"Leider hat's mich letzte Woche mit Influenza & Corona erwischt. Es geht aufwärts, aber noch heißt es abwarten & Tee trinken", schrieb die 31-Jährige auf Instagram: "Daumen drücken, dass die Energie schnell zurückkommt!"
Damit scheint der Weltcup im österreichischen Hochfilzen aktuell mindestens auf der Kippe zu stehen: Am Freitag startet der Weltcup mit einem Sprint, kann Preuß dort nicht an den Start gehen, verpasst sie auch die Verfolgung, das dritte Rennen ist eine Staffel.
Die Verteidigung des Gesamtweltcups ist für die aktuell erfolgreichste deutsche Biathletin somit wohl schon jetzt vom Tisch - der Fokus dürfte jetzt also auf den Olympischen Spielen im Februar liegen.
Biathlon: Corona erwischte Franziska Preuß schon häufiger
Immerhin ist Preuß anscheinend nicht ans Bett gefesselt, ist auf dem Selfie, mit dem sie die schlechten Nachrichten überbringt, gerade bei einem Spaziergang.
Trotzdem werden schlechte Erinnerungen wach, schließlich hatte Covid Preuß schon mehrfach voll erwischt.
In der Saison 2021/22, ebenfalls ein Olympia-Winter, legte das Virus die Deutsche ausgerechnet kurz vor den Spielen derart flach, dass sie dort ihre Bestleistungen nicht abrufen konnte.
Zu Beginn der Saison 2023/24, Preuß hatte gerade das Gelbe Trikot erobert, wurde sie dann erneut von Covid heimgesucht. Den Winter musste sie schließlich wegen anhaltender gesundheitlicher Beschwerden vorzeitig beenden und ließ sich im Anschluss an den Nebenhöhlen operieren.
Dadurch kam sie zum ersten Mal seit Jahren ohne größere Infekte durch den vergangenen Winter und gewann prompt den Gesamtweltcup - hoffentlich kann sie ihre jetzigen Erkrankungen ebenfalls schnell wieder abschütteln.
