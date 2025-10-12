So verarbeitete Franziska Preuß den Tod von Laura Dahlmeier

München - Die beiden Biathlon-Gesamtweltcupsiegerinnen Franziska Preuß (31) und Laura Dahlmeier (†31) begannen einst zusammen ihre Karrieren im Weltcup. Beim Bayerischen Sportpreis sprach Preuß jetzt darüber, was ihr dabei geholfen hat, den Tod ihrer Teamkollegin und Freundin zu verarbeiten.

Franziska Preuß (31) musste im Sommer den Tod ihrer langjährigen Teamkollegin und Freundin Laura Dahlmeier verkraften. © Sven Hoppe/dpa

"Ich finde es immer noch schwer greifbar, dass man sie jetzt im Winter nicht mehr irgendwie mit Langlaufski in der Hand oder Skitouren-Ski auf der Schulter irgendwo sieht", erzählte Preuß bei der Veranstaltung in der Münchner BMW-Welt, auf der sie für ihre herausragende Karriere ausgezeichnet wurde.

Laura Dahlmeier war Ende Juli am Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge tödlich verunglückt, als sie beim Abstieg von Steinschlag getroffen worden war.

Es sei natürlich ein "Riesenschock" gewesen, doch genau der Umstand ihres Todes spendet Preuß ein wenig Trost: "Ich bin mir sicher, dass der Unfall von Laura bei der größten Leidenschaft von ihr passiert ist, und das tröstet mich ein bisschen", sagte die 31-Jährige.

Dahlmeier hatte sich nach ihrer Biathlon-Karriere, die sie bereits mit 25 Jahren beendet hatte, komplett ihrer Liebe zu den Bergen gewidmet, sich zur staatlich geprüften Bergführerin ausbilden lassen und sogar Rekorde im Bergsteigen aufgestellt.