Sie verkündet es auf Instagram: Saison-Aus für deutschen Biathlon-Star

Janina-Hettich-Walz (28) wird zum ersten Mal Mutter. © Hendrik Schmidt/dpa

Die WM-Silbermedaillengewinnerin im Einzel von 2024 ist schwanger und erwartet mit ihrem Ehemann Kai das erste Mal Nachwuchs. Die tolle Neuigkeit verkündete das Paar auf Instagram.

"Ein neues Abenteuer beginnt. Wir freuen uns unglaublich. In den Biathlonstadien sehen wir uns dann in der übernächsten Saison wieder", schreibt sie auf ihrem Profil.

Beide halten eine Serie von drei Ultraschallbildern in die Kamera. Ihr Mann umfasst liebevoll die Seiten ihres Bauches.

Wie der Deutsche Ski-Verband in einer Mitteilung bekannt gab, wird Hettich aber an ihrem großen Ziel der Olympischen Spiele von Mailand 2026 festhalten. Zudem will sie die deutschen Meisterschaften Ende August in Altenberg sowie den City Biathlon am 15. September in Dresden noch bestreiten.

"So lange es mir gut geht, möchte ich weitertrainieren und mich möglichst lange fit halten. In der Saison 25/26 ist es mein Ziel, wieder Teil der Mannschaft zu sein und an den Olympischen Spielen in Mailand teilzunehmen", sagte sie dem DSV.