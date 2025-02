Biathlon-Star muss unfreiwillig ihre Karriere beenden: Der Grund macht traurig

Frankreich - In einem extrem emotionalen Video hat Biathlon -Star Caroline Colombo (28) ihren Rücktritt erklärt. Mit einem Lachen auf den Lippen, aber einer teils traurigen Stimme verkündete die Französin die Entscheidung, die sie nicht aus freien Stücken traf.

Caroline Colombo (28) muss ihre Karriere aufgrund einer Neuropathie-Erkrankung beenden. © Anders WIKLUND / TT News Agency / AFP

"Ich habe niemals ein solches Ende kommen sehen, und ich hätte diese Entscheidung gern in einem komplett anderen Zusammenhang getroffen, doch meine Gesundheit erlaubt es mir nicht mehr, meine sportlichen Träume weiter zu verwirklichen", erklärte die in Pontarlier geborene Athletin am Mittwochabend auf Instagram.

Im November 2023 hatte die Französin öffentlich gemacht, dass sie an Neuropathie, einer Erkrankung des Nervensystems, leidet.

Symptome können unter anderem fehlendes Empfinden, Kribbeln oder Brennen in Armen und Beinen sein. Auch das Kalt-Warm-Empfinden kann gestört sein, zudem leiden einige Betroffene unter unwillkürlichen Reflexen.

"Seit über einem Jahr nagt die Neuropathie an meiner Leidenschaft und an den Träumen der kleinen Caroline", fand sie emotionale Worte. Sie sprach von einer Krankheit, die unsichtbar sei, die sie tagsüber enorm beeinträchtigt und nachts teilweise unerträglich sei.

Seit April vergangenen Jahres habe sie versucht, den Kampf mit der Krankheit aufzunehmen und ein Comeback möglich zu machen, "aber ohne Freude", wie sie berichtete. Mit bewegenden Worten beschrieb sie, dass sie immer noch "sauer" sei, dass sie diese Krankheit erwischt habe und dass "auf ewig die Frage in meinem Kopf bleiben wird, was gewesen wäre, wenn diese beiden Schicksalsschläge mich nicht ereilt hätten", so Colombo.