Streit um Nationalteam-Aus nimmt Fahrt auf: Biathlon-Star bezichtigt Trainer der Lüge

Karoline Offigstad Knotten (30) wollte gerne Teil des Nationalteams bleiben, ist nun aber auf sich alleine gestellt. © FRANCK FIFE / AFP

"Die Trainer ... Ich vertraue ihnen nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, dass sie mich anlügen", erzählte Knotten dem NRK.

Sie sei zwei Tage vor der öffentlichen Bekanntmachung von ihrem Aus im Nationalkader in Kenntnis gesetzt worden, was sie komplett überrumpelt habe.

Denn erst kurz zuvor hatte sie sich mit Nationaltrainer Sverre Huber Kaas und Generalsekretär Morten Aa Djupvik über ihre Zukunft im Team ausgetauscht und sei mit einem guten Gefühl aus dem Gespräch gegangen.

"Ich fragte direkt, ob sie mich nicht im Team haben wollen. Und sie sagten: 'Natürlich wollen wir das'", schilderte Knotten.

Die 30-Jährige sei mit dem Trainingsplan, der ihr für die Olympiasaison vorgelegt wurde, nicht zu 100 Prozent einverstanden gewesen, habe einige Anpassungen machen wollen, wie etwa selbstständig mehr in der Höhe zu trainieren - die Olympischen Spiele in Antholz finden in 1600 Meter Höhe statt.

Kaas habe ihr deshalb zu verstehen gegeben, dass er ihr Bedenkzeit gebe und eine Frist, innerhalb derer sie sich überlegen sollte, was sie wolle - diese kam jedoch nicht, stattdessen folgte der Rausschmiss aus dem Kader.