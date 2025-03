Biathlon-Superstar Bø bricht Weltcup ab: Ist sein letzter großer Traum schon geplatzt?

Johannes Thingnes Bø (31) muss den vorletzten Weltcup auf der Pokljuka erkrankt abbrechen. © Sven Hoppe/dpa

Schon im verkürzten Einzel am Donnerstag warf seine Laufform Fragen auf - eigentlich dominiert der Norweger das Feld, doch plötzlich hatte er beinahe eine Minute Laufrückstand auf den Schnellsten des Tages.

Aber Bø war erkrankt, wie er nach dem Rennen verriet - und muss jetzt für den Rest des Wochenendes die Reißleine ziehen.

"Es stimmt, Johannes hat sich entschlossen, nach Hause zu fahren", erklärte Norwegens Nationalmannschaftsmanager Per Arne Botnan. "Es ist wichtiger, dass er versucht, gesund zu werden, damit er am nächsten Wochenende am Holmenkollen dabei sein kann."

Dort beendet nämlich Bø gemeinsam mit seinen älteren Bruder Tarjei vor heimischer Kulisse seine Karriere, soll einen denkwürdigen Abschied erhalten - und das im Idealfall nach einer sportlichen Glanzleistung und dem sechsten Gewinn des Gesamtweltcups.