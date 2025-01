So schlecht wie nie: Biathlon-Superstar will aufgeben, doch dann sagt sein Kollege das

Ruhpolding - Er ist doch nur ein Mensch! Biathlon Superstar Johannes Thingnes Bø (31) erlebte in Ruhpolding einen rabenschwarzen Tag und wollte schon die Flinte ins Korn werfen, doch ein Kollege packte ihn bei seiner Ehre.

So weit hinten wie in Ruhpolding landete Johannes Thingnes Bø (31) in seiner gesamten Weltcup-Karriere noch nicht. © Tobias SCHWARZ / AFP

Abgeschlagen als 85. schlich der norwegische Dominator und Gesamtweltcup-Führende am Mittwoch beim Herren-Einzel ins Ziel. Wie der Rundfunksender NRK vermeldet, war der fünfmalige Olympiasieger in seiner Profikarriere noch nie so schlecht.

Von Beginn lief beim Ausnahmekönner gar nichts zusammen. Der 31-Jährige leistete sich fünf Fehler und damit ebenso viele Strafminuten, ehe er für die letzten fünf Scheiben an den Stand trat.

Die räumte der 20-fache Weltmeister dann wiederum in lediglich 20,6 Sekunden ab, woraufhin er sich vor dem Publikum verneigte. Offenbar aber reiner Galgenhumor, so richtig Lust schien der Superstar nicht mehr zu haben.

Gerade als er abbremste und seine Stöcke zur Aufgabe schon in eine Hand nahm, kam sein französischer Kollege Émilien Jacquelin (29) vorbei. "Er sagte: 'Das Gelbe Trikot darf nicht aufgeben'", verriet der Norweger im Anschluss.

Bø gehorchte, rappelte sich auf und brachte auch die letzte Runde noch zum Abschluss, wenn auch in aller Seelenruhe. "Für mich war es wichtig, dass er das Rennen beendet hat. Ich bin froh, dass er es getan hat", erklärte Jacquelin seine Ansprache.