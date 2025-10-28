Biathlon-Talent (22) liebt Weltmeister (35) - vor drei Jahren heiratete er noch eine andere

Sizilien (Italien) - Neuer Traumpaar-Alarm am Biathlon-Himmel ? Das brasilianische Talent Gaia Brunello (22) zeigt mit Fotos aus dem Urlaub, dass sie eine neue Liebe hat. Der Glückliche ist niemand Geringeres als der italienische Ex-Weltmeister Dominik Windisch (35) - dabei hatte er vor drei Jahren noch eine andere Frau geheiratet!

Die brasilianisch-italienische Biathletin Gaia Brunello (22) hat ihr Liebesglück mit einem Ex-Kollegen gefunden. © FRANCK FIFE / AFP

Auf Instagram postete die Südtirolerin, die seit Ende 2024 für die brasilianische Heimat ihrer Mutter an den Start geht, Bilder vom Liebes-Urlaub auf Sizilien. Dabei an ihrer Seite: Windisch, der unter anderem drei Olympiamedaillen für Italien gewann und sich 2019 zum Massenstart-Weltmeister krönte.

Sollten die Bilder noch nicht Beweis genug für die neue Beziehung der beiden sein, versah Brunello den Post mit dem Hashtag #inlove.

Dass Windisch, der seine erfolgreiche Karriere im Frühjahr 2022 beendet und im darauffolgenden Herbst seine langjährige Freundin Julia Pörnbacher geheiratet hatte, und seine Ehefrau kein Paar mehr sind, war bisher nicht öffentlich bekannt.

Den Antrag machte der Italiener Pörnbacher vier Jahre zuvor, nachdem er mit zwei Bronze-Medaillen von den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang nach Hause gekommen war, und zwar mit einem Ring, der aus einer dieser Medaillen geschmiedet wurde - eine Garantie dafür, dass die Ehe hält, war das aber natürlich nicht.