Deutscher Biathlon-Star teilt verzweifelte Nachricht: "Dieselbe Scheiße wie vor zwei Jahren"

Garmisch-Partenkirchen - In diesem Winter hat sich Selina Grotian (21) hohe Ziele gesetzt, doch nur eine Woche nach dem Saisonstart wird der deutsche Biathlon -Star böse ausgebremst. Die Garmisch-Partenkirchenerin konnte krankheitsbedingt in Östersund in der Verfolgung nicht mehr an den Start gehen.

Selina Grotian (21) verpasst den zweiten Weltcup in Hochfilzen aufgrund einer Corona-Infektion. © Björn Larsson Rosvall/TT News Agency via AP/dpa

Am Mittwoch teilte sie eine fast schon verzweifelte Nachricht: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll... dieselbe Scheiße wie vor zwei Jahren... Ich hoffe, dass Östersund und ich uns beim nächsten Mal besser verstehen werden", schrieb sie auf ihrem Instagram-Profil.

Schon vor zwei Jahren hatte eine Corona-Welle das deutsche Damen-Team vor dem Weltcup in Österreich extrem dezimiert.

Nachdem sich bei Teamkollegin Franziska Preuß (31) bei der ersten Weltcup-Station in Schweden herausgestellt hatte, dass die an Corona und Influenza leidet, erwischte es nun auch Grotian.

"Ich war mit meiner Leistung in den Rennen nicht wirklich zufrieden, obwohl das Schießen im Training so gut gelaufen ist. Der Sprintwettbewerb fühlte sich schon viel besser an und ich war bereit, bei der Verfolgung anzugreifen, aber leider habe ich mir eine Infektion zugezogen, die mich ein wenig aus der Bahn geworfen hat", erklärt sie.