Biathlon-Trainer gibt Rücktritt bekannt: Was er jetzt macht, überrascht

Östersund (Schweden) - Nicht nur die Sportler treten nach den Olympischen Spielen reihenweise zurück, auch mehrere Biathlon-Trainer machen Schluss! Der schwedische Schießtrainer Jean-Marc Chabloz (58) ist einer von ihnen und hat bereits einen neuen Job an der Angel - einen durchaus überraschenden.

Schwedens Schießtrainer Jean-Marc Chabloz (58) macht Schluss mit Biathlon. © IMAGO / Bildbyran

Gegenüber dem schwedischen Sender SVT bestätigte der Schweizer, dass er nach sechs Jahren als Trainer bei der schwedischen Nationalmannschaft aufhören wird.

"Ich habe das Gefühl, dass ich auf dem Höhepunkt meiner Karriere und mit unglaublichem Stolz gehe", sagte Chabloz. Die Wettbewerbe am Holmenkollen an diesem Wochenende seien sein letzter Tanz: "Ich hatte so eine schöne Zeit mit dieser Gruppe."

Dem ehemaligen Biathleten, der seit seinem eigenen Karriereende 2004 mit seiner Partnerin in deren schwedischer Heimat lebt, fällt es immer schwerer, dauerhaft zu reisen, er will zukünftig mehr zu Hause sein - und hat dafür schon die perfekte neue Stelle gefunden.

Der 58-Jährige wird als Betriebsleiter eines Bauernhofs in Jämtland anfangen. "Das ist ein Traumjob. Ich brenne für diesen Ort", schwärmte Chabloz von seiner neuen Berufung.