Deutscher Biathlon-Boss klärt auf: Darum verzichtet der DSV in Oslo auf den zusätzlichen Startplatz bei den Frauen

Oslo (Norwegen) - Nach der Bekanntgabe des deutschen Biathlon -Kaders für das große Saisonfinale am Holmenkollen in Oslo kamen Fragen auf, wieso der Deutsche Skiverband (DSV) auf den möglichen siebten Startplatz bei den Damen verzichtet . Sportdirektor Felix Bitterling (48) erklärt nun die Gründe.

Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling (48) erklärt auf TAG24-Anfrage den Verzicht auf den siebten Startplatz bei den Frauen in Oslo. © IMAGO / Beautiful Sports International

Aufgrund einer Quote, die besagt, dass eine Nation mit einer Top-Ten-Platzierung in der Gesamtwertung im zweitklassigen IBU-Cup einen weiteren Startplatz beim Weltcup-Finale erhält, wäre es für Deutschland möglich gewesen, noch eine Frau zu nominieren.

Der Verband verzichtete aber darauf, somit gehen Vanessa Voigt, Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Marlene Fichtner, Julia Tannheimer und Julia Kink in Oslo an den Start.

"Wir gehen hier mit sechs Athletinnen an den Start. Grundsätzlich hätten wir noch einen siebten Startplatz über die Gesamtwertung im IBU-Cup vergeben können. Dieser Platz war ursprünglich für Anna Weidel vorgesehen", erklärt Felix Bitterling auf Anfrage von TAG24 und fügt hinzu:

"Nach einer längeren und intensiveren Krankheitsphase ist sie aktuell jedoch noch nicht wieder bereit, internationale Wettkämpfe zu bestreiten. In enger Abstimmung zwischen den Trainern aus Weltcup und IBU-Cup haben wir uns deshalb entschieden, diesen Platz nicht nachzubesetzen."