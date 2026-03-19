Die Beste ihres Landes: Biathlon-Weltmeisterin hört überraschend auf

Oslo (Norwegen) - Die Rücktrittswelle im Biathlon geht munter weiter! Nach dem Weltcup-Finale am Mittwoch auf dem Holmenkollen in Norwegen gab Weltmeisterin Lisa Hauser (32) überraschend ihr Karriereende bekannt.

Lisa Hauser (32) hängt die Skier an den Nagel. © Jeff PACHOUD / AFP

Die Entscheidung sei in den vergangenen Monaten gereift und der erfolgreichsten österreichischen Biathletin äußerst schwergefallen, wie sie im Interview mit dem ORF erklärte.

"Ich habe sehr lange Leistungssport gemacht. Jetzt ist es Zeit, das Kapitel zu beenden", sagte die Einzelweltcupsiegerin und Massenstart-Weltmeisterin von 2021. "Es haben sich die Prioritäten im Leben verschoben, das Private wird wichtiger."

Hauser habe inzwischen nicht mehr die Energie, die nötig sei, um ganz vorn mitzulaufen, erläuterte sie weiter. Der kraftraubende Sport koste die Tirolerin außerdem reichlich Schlaf und fordere mental und körperlich einen immer größeren Tribut.

"Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dem Körper Ruhe zu gönnen", so die 32-Jährige. "Ich würde alles genau so wieder machen."

In ihrer Heimat gehört Hauser zu den Vorreiterinnen im Frauen-Biathlon, um sie herum konnte der ÖSV eine inzwischen starke Mannschaft entwickeln.

Ihr Weltcup-Debüt feierte die Sportlerin des SC Kitzbühel nach ihren Anfängen im Langlauf bereits 2012 vor heimischem Publikum mit der Staffel in Hochfilzen. Im Laufe ihrer Karriere sammelte sie sechs Weltcup-Siege und vier WM-Medaillen.