Freud und Leid ganz nah beieinander: Biathlon-Paar verkündet Baby-News nach Krebs-Schock

Oslo (Norwegen) - Freud und Leid liegen manchmal ganz eng beieinander. Erst vor wenigen Tagen ging der norwegische Frauen-Bundestrainer Sverre Olsbu Røiseland (35) mit seiner Hodenkrebs-Diagnose an die Öffentlichkeit . Doch während der schwierigen Zeit in den vergangenen Wochen gab es für den Biathlon-Coach auch einen Lichtblick.

Sverre Olsbu Røiseland (35) wurde von der Diagnose Hodenkrebs erschüttert. © Hendrik Schmidt/dpa

Er und seine Ehefrau Marte Olsbu Røiseland (35) erwarten nämlich ihr zweites Kind, wie das Paar im Interview mit dem norwegischen Rundfunksender "NRK" verriet.

Ausgerechnet an dem Tag, an dem der niederschmetternde Krebsbefund das Leben der Familie auf den Kopf stellen sollte, ließ sich auch die Rekord-Weltmeisterin wegen des anstehenden Nachwuchses untersuchen.

"Wir haben wirklich erfahren, dass das Leben sowohl große Höhen als auch tiefe Tiefen hat. Denn während Sverre darauf wartete, was ihm fehlte, waren wir ja beim Ultraschall mit Baby Nummer zwei", erzählte die Gesamtweltcup-Siegerin von 2022.

"Es war ja etwas ganz Besonderes, eine solch riesige Freude im Leben zu haben. Und zu sehen, dass es dem Kind gut ging", fügte sie an. "Gleichzeitig wussten wir ja noch nicht, ob es dir gut ging, also war das sehr speziell. (...) So glücklich zu sein und gleichzeitig auch so traurig."

Inzwischen wurde der Biathlon-Bundestrainer der Damen erfolgreich operiert. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass der Krebs gestreut hat.