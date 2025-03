Unglaubliche Showeinlage im Biathlon! Ist das ein neuer Weltrekord?

Pokljuka (Slowenien) - Irre Showeinlage beim Biathlon ! Der norwegische Shootingstar Martin Uldal (23) gab bei der Single-Mixed-Staffel auf der Pokljuka eine Schnellfeuereinlage ab, die so noch niemand gesehen hatte. In sagenhaften 12,5 Sekunden räumte der 23-Jährige alle fünf Ziele ab und sicherte sich so wohl einen inoffiziellen Weltrekord.

Schon im Dezember in Hochfilzen schockte Uldal die Biathlon-Welt mit einem Stehendschießen in 12,9 Sekunden, ließ dabei aber noch eine Scheibe stehen.

Martin Uldal hat eine besondere Schießtechnik entwickelt: Er zieht sein Gewehr unter dem linken Arm durch, anstatt es über die rechte Schulter abzunehmen und spart dadurch viel Zeit. © Tobias SCHWARZ / AFP

Sportlich ausrichten konnte er mit seiner Schnellschusseinlage zwar nicht viel: Weil seine Staffelpartnerin Ingrid Landmark Tandrevold (28) insgesamt vier Strafrunden schoss, konnte Uldal das norwegische Duo nur auf den neunten Platz führen.

Immerhin finanziell hat sich das Schießen aber gelohnt, denn der beste Athlet einer Staffel erhält seit dieser Saison ein Extra-Preisgeld von 850 Euro.

Diese sicherte sich Uldal mit einem Vorsprung von rund vier Sekunden auf den zweitbesten Mann des Tages, den Slowenen Jakov Fak (37) - der bei seiner eigenen fehlerfreien Stehendeinlage 21,8 Sekunden brauchte und damit fast zehn Sekunden mehr als der Norweger.

Doch warum ist Uldal so viel schneller am Schießstand als die Konkurrenz? Der Newcomer, der erst seit dieser Saison einen Stammplatz im Weltcup-Kader innehat, entwickelte in den vergangenen Jahren eine eigene Technik, um das Gewehr in die richtige Position zu bringen.

Anstatt es über die rechte Schulter abzunehmen, zieht er die Waffe einfach unter dem linken Arm hindurch und befindet sich so deutlich schneller im Anschlag.