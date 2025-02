Preuß und Strelow holen nächste WM-Medaille für Deutschland

Lenzerheide (Schweiz) - Die nächste Medaille für das deutsche Team! Franziska Preuß und Justus Strelow haben bei der Biathlon-WM in der Schweiz Bronze im Single Mixed geholt - und damit eine fünfjährige DSV-Durststrecke beendet.

Franziska Preuß (l.) und Justus Strelow sicherten sich im Single Mixed das nächste Edelmetall. © Martin Schutt/dpa

Vier Nachlader leisteten sich die Gesamtweltcupführende und ihr Teamkollege, womit sie das vierte Edelmetall für Deutschland in Lenzerheide einsackten.

Preuß schwächelte zunächst im Stand, weshalb der Sachse nur als Zehnter mit 22,1 Sekunden Rückstand ins Rennen startete.

Doch Strelow drehte mächtig auf, übergab als Zweiter an die 30-Jährige, die daraufhin die Führung übernahm. Am Ende zog der DSV-Athlet im Showdown mit dem Franzosen Quentin Fillon Maillet jedoch den Kürzeren, auch der norwegische Superstar Johannes Thingnes Bø zog noch vorbei.

Gold ging folgerichtig an das Frankreich-Duo Julia Simon und Maillet, die Norweger Ranghild Femsteinevik und Bø landeten auf Platz zwei.

Nach Bronze in der Mixed-Staffel, Gold in der Verfolgung sowie Silber im Sprint ist es bereits die vierte Medaille für Preuß. So gut ist keine andere Athletin bei der Weltmeisterschaft.