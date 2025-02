Pure Enttäuschung zum WM-Abschluss! Ski kosten Preuß nächste Medaille

Lenzerheide - Was für ein Abschluss der Biathlon-WM für die Frauen! Franziska Preuß verpasst in einem absurden Massenstart, in dem sie ungewöhnliche Schwächen auf der Strecke zeigte, ihre fünfte Medaille und musste sich mit nur einem einzigen Fehler mit Platz sieben begnügen.