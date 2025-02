Staffel-Fluch gebrochen! Deutsche Biathlon-Herren springen aufs Podest

Philipp Nawrath war für die deutschen Herren in ungewohnter Rolle unterwegs. © Martin Schutt/dpa

Für den Erfolg setzte das Trainerteam wie schon in der Mixed-Staffel auf eine ungewöhnliche Aufstellung - und behielten schon wieder recht.

Justus Strelow, der eigentlich als Startläufer gesetzt ist, wurde wegen seiner schwachen Laufform komplett aus der Formation genommen, für ihn trat der wiedergenesene Philipp Nawrath zum ersten Mal in seiner Karriere auf der Startposition an.

Sowohl Nawrath als auch Danilo Riethmüller konnten eine Strafrunde vermeiden und sich so stets in Schlagdistanz zum Bronzerang halten, Johannes Kühn brauchte auf seiner Runde dann keinen einzigen Nachlader und schob das DSV-Team so auf den dritten Rang vor.

Schlussläufer Philipp Horn vermied dann im Liegen zwar nur knapp eine Strafrunde und ließ so Schweden noch einmal herankommen, zeigte im finalen Schießen dann aber Nerven aus Stahl und kochte Sebastian Samuelsson ab.