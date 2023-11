Biathlon-Zoff: Norweger pesten gegen deutsches Team

Weil das deutsche Biathlon-Team aufgrund der Erkrankung von Benedikt Doll einen Tausch in den Staffeln vornahm, gingen die Norweger auf die Barrikaden.

Von Tina Hofmann

Östersund - Hatten sie schon vorher im Gefühl, dass es am vergangenen Wochenende nicht so laufen würde? Die erfolgsverwöhnte Biathlon-Nation Norwegen wollte beim Weltcup in Östersund dem deutschen Team Ärger verschaffen, bevor die Wettkämpfe überhaupt gestartet waren.

Norwegens Biathlon-Sportmanager Per Arne Botnan (54) wollte die Änderung in den deutschen Mixed-Staffeln nicht einfach so hinnehmen. © IMAGO / NTB Wie das norwegische Portal "NRK" berichtete, sei der Sportmanager der Norweger, Per Arne Botnan (54), sofort bei der Internationalen Biathlon-Union (IBU) vorstellig geworden, nachdem er erfahren hatte, dass Deutschland kurz vor dem Start der Single-Mixed-Staffel die Aufstellung änderte. Was war geschehen? Benedikt Doll (33) klagte am Samstagmorgen über Erkältungserscheinungen, hatte Halsschmerzen. Er war ursprünglich für die Mixed-Staffel vorgesehen, in der er nicht antreten konnte. Sein eigentlicher Ersatzmann war der Sachse Justus Strelow (26), doch der wurde nicht an die Stelle von Doll gesetzt, sondern in die Single-Mixed-Staffel zu Hanna Kebinger (26) gepackt. Mit ihr sollte aber eigentlich Philipp Nawrath (30) laufen, der nun wiederum den Platz von Doll in der Mixed-Staffel einnahm. Wechselspielchen, die die Norweger so nicht akzeptieren wollten. Biathlon Vor Tausenden Fans! Neues Biathlon-Megaevent in diesem Olympiastadion "Das klang alles sehr seltsam. Die Art und Weise, wie der Tausch vollzogen wurde, erscheint komisch, denn dann kam man im Grunde immer kurz vorher taktische Änderungen vornehmen", sagte Botnan "NRK".

Biathlon: Norwegen will den Tausch des deutschen Teams nicht akzeptieren und schaltet die IBU ein