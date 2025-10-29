Anhörung verschoben! Darum bekommt Skandal-Biathletin Julia Simon eine Woche mehr Zeit

Julia Simon (29) muss sich am 6. November vor der Disziplinar-Kommission des Französischen Ski-Verbandes verantworten. © JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Doch nun wurde der Termin auf den 6. November verschoben. Jetzt ist auch klar, warum die Verantwortlichen die Anhörung vor der Disziplinarkommission des Französischen Ski-Verbandes (FFS) umdatiert haben: Es war offenbar der ausdrückliche Wunsch der inzwischen vorbestraften Simon.

Wie "Le Dauphiné Libéré" berichtet, hatten sie und ihr sportliches Umfeld darum gebeten. Warum, das ist bisher unklar. Im Zuge des Prozesses war herausgekommen, dass Simon mit Psychologen arbeitet, um ihre Probleme in den Griff zu bekommen.

Die Kommission hatte über lange Zeit hinweg Kenntnis von den Vorfällen rund um Simon, wollte das gerichtliche Urteil vom vergangenen Freitag aber abwarten, um eine finale Entscheidung über die Zukunft der Ausnahme-Athletin zu treffen.

Die siebenköpfige Kommission hat zehn Wochen Zeit, nach der Einleitung eines Disziplinarverfahrens eine Entscheidung zu treffen. Wie die aussehen wird, ist aktuell noch gar nicht abzusehen.