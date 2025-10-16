Brisante Aussagen über Rücktritt: Sagt Biathlon-Weltmeister Adieu?

Font Romeu (Frankreich) - Das wäre ein herber Verlust für den Biathlon-Sport ! Der französische Top-Athlet Émilien Jacquelin (30) hat erneut darüber gesprochen, dass er seine Karriere nach der kommenden Saison beenden könnte. Insbesondere in einer Situation scheint es wahrscheinlich, dass er sein Gewehr an den Nagel hängt.

Émilien Jacquelin (30) sieht das Ende seiner erfolgreichen Biathlon-Karriere herannahen. © Tobias SCHWARZ / AFP

"Nach den Olympischen Spielen weiß ich noch nicht, was ich machen werde. Ich habe während der Vorbereitung viel darüber nachgedacht und ehrlich gesagt wird es davon abhängen, wie viel Energie ich habe", sagte der Fünffach-Weltmeister bei einer Pressekonferenz im Trainingslager der französischen Herren.

Schon nach der WM im vergangenen Februar hatte der 30-Jährige, damals allerdings eher aus Frust über schlechte Rennen, mit der Aussage für Aufsehen gesorgt, dass das seine letzten Weltmeisterschaften gewesen sein könnten.

Doch in der Saisonvorbereitung scheint die Motivation, seinen Job noch lange zu machen, nicht zurückgekehrt zu sein.

"Es erfordert viel Willenskraft und Engagement, sich auf eine Biathlon-Saison vorzubereiten, und ich möchte keine halben Sachen machen", betonte Jacquelin: "Ich werde nicht einfach weitermachen, nur um weiterzumachen."