City-Biathlon trotzt dem Regen! Bö und Strelow liefern sich heißen Fight

Dresden - "This is your family", meinte Johannes Thingnes Bö auf der Pressekonferenz nach dem City-Biathlon in Dresden zu Justus Strelow. Der verneinte. Es waren einige der Fans (4000 im Stadion, 5000 an der Strecke), die trotz Dauerregens zahlreich zur Premiere kamen und erlebten, wie sich der Norweger mit dem Sachsen einen packenden Fight mit sauschnellem Schießen lieferte ...