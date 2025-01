Deutsche Biathletin Grotian "mehr als happy", DSV-Männer verpassen Wiedergutmachung

Oberhof - Die große Aufholjagd von Franziska Preuß ist ausgeblieben - dafür sorgte immerhin Selina Grotian am Rennsteig in Oberhof für ausgelassene Stimmung. Die 20-Jährige verbesserte sich in der Verfolgung über 10 km nach Rang zehn im Sprint noch auf den fünften Platz. Für Ernüchterung sorgten beim Heimweltcup dagegen erneut die DSV-Männer, die vor allem am Schießstand wieder Probleme hatten.