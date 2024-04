Deutscher Trainer gefeuert: Biathlon-Ass nimmt emotional Abschied und kritisiert Verband

Anamarija Lampič (28) mauserte sich innerhalb weniger Jahre zur Podestkandidatin im Biathlon, jetzt steht sie ohne Trainer da. © Isaac HALE / AFP

"So traurig, dass wir getrennte Wege gehen müssen", schrieb die Slowenin zwei Wochen nach der Entlassung ihres Trainers auf Instagram.

Groß hatte die 28-Jährige, die bis 2022 äußerst erfolgreich im Langlauf unterwegs war, bei ihrem Umstieg zum Biathlon begleitet und aus ihr innerhalb von nur einer Saison eine Podiumskandidatin geformt, auch wenn sie den Sprung aufs Treppchen bisher immer knapp verpasste.

Dementsprechend groß waren die gemeinsamen Ziele der beiden: Wie Lampič verriet, wollte sie mit Groß bei den Olympischen Winterspielen 2026 durchstarten.

Doch daraus wird nun nichts - weil der Verband sich von dem Deutschen trennte. Die Sportler wurden dabei nicht nach ihrer Meinung gefragt.

"Ich verstehe nicht, was, wann und warum das passiert ist", klagte Lampič an. "Ich kann nur sagen, dass es keine einzige Frage gab, was die Athleten über diese Entscheidung denken!"