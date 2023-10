Kurz vor Saisonstart: Deutscher Weltmeister Doll kündigt Karriereende an!

Im Rahmen des Trainingslagers der deutschen Mannschaft im italienischen Livigno kündigte Doll gegenüber dem italienischen Portal fondoitalia sein bevorstehendes Karriereende an: "Ich werde alt. Manchmal fällt es mir schwer, mich zu motivieren. Außerdem möchte ich etwas anderes in meinem Leben machen."

Im vergangenen Winter konnte Benedikt Doll (33, M.) seinen vierten Weltcupsieg feiern. © Anders WIKLUND / TT News Agency / AFP

Das klingt doch eindeutig!

Doch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur schwächte Doll seine Aussagen ein wenig ab.

Er habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen, erklärte Deutschlands stärkster Biathlet. "Vielleicht packt es mich im Winter doch noch mal, dass ich eine weitere Saison dranhänge."

Am wahrscheinlichsten sei dennoch, dass er nach dem kommenden Winter Schluss mache. Seinen Entschluss wolle er nach der nächsten Biathlon-WM im Februar in Nove Mesto (Tschechien) verkünden.

Fest steht jedoch, dass er nicht mehr als zwei weitere Saisons an den Start gehen wird: Gegenüber fondoitalia erklärte Doll unmissverständlich, dass er nicht mehr bei den Olympischen Spielen 2026 in Antholz (Italien) antreten werden. "Ich bin mir wirklich sicher, dass ich nicht mehr an Olympischen Spielen teilnehmen werde", schilderte der 33-Jährige, auch wenn es schade sei, dass er noch nie Olympia in Europa erlebt habe.

Doch egal, wann Doll letztendlich sein Gewehr an den Nagel hängt: Die deutschen Biathleten werden eine große Lücke zu füllen haben.