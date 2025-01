Die erfolgreichsten Biathleten und Biathlon-Nationen aller Zeiten

Seit dem Start der Saison Ende November können sich Athletinnen und Athleten wieder beweisen. In den vier Monaten bieten zahlreiche Rennen an verschiedenen Stationen Gelegenheit für neue Erfolgsgeschichten der Biathlon-Stars. Aber welche sind bisher die erfolgreichsten Biathleten?

Die besten Biathletinnen und Biathleten kämpfen um einen Platz an der Weltspitze. Die Folgenden sind die erfolgreichsten - gemessen an der Anzahl der Siege bei Weltmeisterschaft und Olympischen Spielen sowie der Gesamtsiege im Weltcup.

Ein wichtiger Name in der Biathlonszene ist Johannes Thingnes Bø. Neben bisher fünf Olympiasiegen hat sich der Norweger zudem als 20-facher Weltmeister einen Namen gemacht. Bis zu seinem Karriereende 2026 hat er noch die Chance, weitere Titel einzuheimsen.

Der Norweger ist sowohl hinsichtlich seiner Siege in Weltmeisterschaften, den Olympischen Spielen sowie im Weltcup als auch mit Blick auf die Gesamtzahl all seiner Medaillen der erfolgreichste Biathlet.

Zu den besten Biathletinnen gehört auch Magdalena Forsberg. Die Schwedin ist trotz ihres Karriereendes in 2002 bis heute die mit Abstand erfolgreichste Biathletin in der Geschichte des Biathlon-Weltcups. Neben 42 Weltcupsiegen und sechs Siegen im Gesamtweltcup ist sie zudem sechsfache Weltmeisterin.

Dank Biathlonstars wie Ole Einar Bjørndalen, Marte Olsbu Røiseland und Johannes Thingnes Bø strahlt Norwegen Dominanz aus und hält diese auch aufrecht.

Die norwegische Überlegenheit ist jedoch nicht gerade überraschend, weil Biathlon seinen Ursprung in Norwegen hat. Was schon seit der Wikingerzeit als Militärsport existierte, entwickelte sich im 18. und 19. Jahrhundert zu Wettkämpfen und führte 1861 zum ersten Biathlonverein in Norwegen.

Als absolute Biathlon-Nation dominiert es internationale Wettkämpfe, was sich unter anderem an ihrer Position an Spitzen von Ranglisten oder am ewigen Medaillenspiegel der Weltmeisterschaften erkennen lässt.

Während die Norweger insbesondere in den Wettkämpfen der Männer dominieren, sind die Wettkämpfe der Frauen häufig etwas ausgeglichener.